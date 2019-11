Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ξεκινά επίσημα σήμερα την προεκλογική του εκστρατεία με την υπόσχεση να «εκπληρώσει το Brexit» σε αντίθεση με τον βασικό του αντίπαλο, τον οποίο συνέκρινε με τον Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν.

Οι Βρετανοί προσέρχονται στις κάλπες στις 12 Δεκεμβρίου αφού το Κοινοβούλιο συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, σε μια προσπάθεια να τερματιστούν τρία χρόνια βαθιά διαφωνίας αναφορικά με το Brexit που έχει πλήξει την πίστη των επενδυτών στη σταθερότητα της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας και έχει ζημιώσει τη διεθνή θέση της Βρετανίας.

Η έκβαση των εκλογών είναι δύσκολο να προβλεφθεί, με το άμεσο ερώτημα για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιπλέκει την επιλογές που παραδοσιακά κάνει το εκλογικό σώμα, δίνοντας σε μικρότερους ανταγωνιστές την ευκαιρία να σταθούν απέναντι στα δύο μεγαλύτερα κόμματα –τους Συντηρητικούς του Τζόνσον και το Εργατικό Κόμμα.

Ενώ ο Τζόνσον θέλει να ορίσει την ψηφοφορία ως έναν τρόπο για να διευθετηθεί το Brexit, εγχώρια ζητήματα όπως το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας επίσης θα έχουν σημαντικό ρόλο.

Let’s #GetBrexitDone and take this country forward 🇬🇧 https://t.co/z6ys7iX3nP

Νωρίτερα σήμερα ο Τζόνσον έγινε δεκτός από τη βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ προκειμένου να ζητήσει την άδειά της για τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Επιστρέφοντας στην κατοικία του στη Ντάουνινγκ Στριτ, θα ανακοινώσει επίσημα τη διεξαγωγή των εκλογών, ενώ αργότερα θα κηρύξει την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματός του.

On my way to see Her Majesty the Queen pic.twitter.com/SRUowknlYI