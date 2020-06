Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έπεσε στο πάτωμα του γραφείου του στην Ντάουνινγκ Στριτ για να κάνει κάμψεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα Mail, η οποία δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή, ώστε να δείξει ότι είναι «γεμάτος ενέργεια», λίγους μήνες μετά την νοσηλεία του σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω κορωνοϊού.

Γνωστός για ακροβατικά που έκανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του υπέρ του Brexit και ως δήμαρχος του Λονδίνου, ο Βρετανός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη συνέντευξη στη βρετανική ταμπλόιντ για να αποκαλύψει σχέδια δαπανών σε υποδομές για να βοηθήσει τη Βρετανία να «ανακάμψει» μετά το lockdown που επιβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Ωστόσο, ο Βρετανός ηγέτης ήθελε να απαντήσει και να διαψεύσει τις φήμες ότι η υγεία του επιδεινώθηκε μετά την νοσηλεία του σε μεθ τον Απρίλιο μετά τη διάγνωσή του με κορονοϊό.

«Είμαι τόσο ακμαίος όσο ένα μπουλντόγκ», είπε ο Τζόνσον. «Θέλετε να κάνω μερικές κάμψεις για να σας δείξω πόσο σε φόρμα είμαι;», ρώτησε ο πρωθυπουργός και ντυμένος με πουκάμισο και γραβάτα, έπεσε στο πάτωμα για να κάνει κάμψεις.

«Η χώρα πρόκειται να ανακάμψει, και σίγουρα νιώθω γεμάτος ενέργεια. Ποτέ δεν ένιωθα καλύτερα», συμπλήρωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

