Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έδωσε "μάχη" για να ελέγξει την ομπρέλα του, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης σήμερα, καθώς του αναποδογύριζε από τον αέρα, προκαλώντας ευθυμία στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο.

Ενώ καθόταν δίπλα στον Κάρολο, ο Τζόνσον δυσκολευόταν να ανοίξει μια ομπρέλα, κατόπιν την προσέφερε στην υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ προτού ο δυνατός αέρας αναποδογυρίσει την ομπρέλα, προκαλώντας το γέλιο των τριών τους.

Prince Charles giggles as Boris Johnson struggles with his umbrella pic.twitter.com/FuICkKvNbQ