Ο βουλευτής του κόμματου των συντηρητικών στο Σάουθεντ στη Βρετανία, Ντέιβιντ Άμες, βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, στην εκκλησία των Μεθοδιστών.

Σύμφωνα με την Daily Mail, βρισκόταν στην εκκλησία για μια πολιτική συγκέντρωση, όταν κάποιος του επιτέθηκε.

Η αστυνομία ανέφερε πως λίγο αργότερα συνέλαβε τον δράστη και δεν αναζητά άλλους υπόπτους.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.



We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.



A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.



We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7