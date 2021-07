Ένας Βρετανός έφηβος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δύο αδελφών, τις οποίες εκτέλεσε στο πλαίσιο μιας «συμφωνίας με τον διάβολο», καθώς πίστευε ότι αν θυσίαζε έξι γυναίκες κάθε έξι μήνες θα κέρδιζε το τζακπότ στο τυχερό παιχνίδι Mega Millions.

Ο Ντάνιαλ Χουσέιν, 19 ετών σήμερα, μαχαίρωσε και σκότωσε την Μπίμπα Χένρι, 46 ετών και τη Νικόλ Σμόλμαν, 27 ετών, σε ένα πάρκο στο βορειοδυτικό Λονδίνο πέρσι τον Ιούνιο. Νωρίτερα οι δυο αδελφές είχαν γιορτάσει τα γενέθλια της πρώτης με φίλους τους.

Στο αρρωστημένο του μυαλό, θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώνε το δικό του μέρος μιας «συμφωνίας» που -κατά τον ίδιο- είχε υπογράψει με έναν «δαίμονα».

Είχε υποσχεθεί ότι θα εκτελούσε «τουλάχιστον έξι θυσίες κάθε έξι μήνες για όσο διάστημα ήταν ελεύθερος και σωματικά ικανός» και, σύμφωνα με την αστυνομία, σκόπευε να τηρήσει αυτήν την υπόσχεση.

Teenager, 19, is found guilty of murdering two sisters after stabbing them to death in London park https://t.co/JzHzIEwk5V