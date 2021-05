Βρετανοί αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι όταν κατά τη διάρκεια εφόδου σε φάρμα, ύποπτη για καλλιέργεια κάνναβης, αντί για λαμπτήρες αλογόνου και φυτά μαριχουάνας, βρήκαν περίπου 100 υπολογιστές παράνομης «εξόρυξης» bitcoin.

Ασυνήθιστες ποσότητες καλωδίωσης και εξαερισμού ήταν ορατές στο εξωτερικό της φάρμας- αποθήκης, δυτικά του Μπέρμινχαμ στην περιοχή «Μαύρη Χώρα». Ένα drone μάλιστα, είχε μετρήσει υψηλά επίπεδα θερμότητας στο κτίριο. Όλα αυτά τα στοιχεία, συνιστούσαν σύμφωνα με την wall street journal, «κλασικά σημάδια ενός εργοστασίου κάνναβης»! Όμως, οι Βρετανοί αστυνομικοί που έκαναν έφοδο, ανακάλυψαν εν τέλει μια τεράστια «τράπεζα υπολογιστών» που σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα χρησιμοποιούνταν για επεξεργασία συναλλαγών (με εξειδικευμένο λογισμικό) με σκοπό την ανταμοιβή σε bitcoins. Διαδικασία που συχνά ονομάζεται «εξόρυξη» στη γλώσσα των κρυπτονομισμάτων.

Διαπίστωσαν επίσης ότι οι υπολογιστές χρησιμοποίησαν κλεμμένο ηλεκτρικό ρεύμα πατώντας απευθείας στο τροφοδοτικό έξω από τα κυκλώματα της αποθήκης. Η αστυνομία ανέφερε ότι το «ορυχείο bitcoins» κατανάλωσε ηλεκτρικό ρεύμα αξίας πολλών χιλιάδων λιρών.

Η «εξόρυξη» κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ειδικά για το bitcoin, έχει γίνει μια κερδοφόρα επιχείρηση καθώς η αξία της έχει αυξηθεί πάρα πολύ, φτάνοντας περίπου $60.000 ανά bitcoin τον περασμένο Απρίλιο. Ωστόσο πρόκειται για δραστηριότητα εξαιρετικά ενεργοβόρα και πολύ δαπανηρή.

