Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους μεταξύ του Αντόβερ και του Σόλσμπερι, ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίλτσαϊρ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας. Η Πυροσβεστική το περιέγραψε ως «μείζον περιστατικό» και είπε ότι 50 πυροσβέστες έχουν σταλεί στο σημείο.

First pics coming through from the incident outside Salisbury. The SWR 159 on its side and the GWR 158 alongside it inside Fisherton Tunnel pic.twitter.com/rOBWVVSl2x — Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) October 31, 2021

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ατύχημα σημειώθηκε στη σήραγγα Φίσερτον. Το Τμήμα Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων δήλωσε ότι «αποστέλλει επιθεωρητές στο σημείο».

🚨 | EXC: This is the private incident report sent just after the train crash near Salisbury pic.twitter.com/Xc1fJ6c9O4 — Politics For All (@PoliticsForAlI) October 31, 2021

Μια επιβατική αμαξοστοιχία, με αδιευκρίνιστο προς το παρόν αριθμό επιβατών, χτύπησε σε ένα αντικείμενο μέσα στη σήραγγα, εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε εν μέρει, σύμφωνα με τον ιστότοπο wiltshiretoday. Στη συνέχεια φαίνεται πως συγκρούστηκε με την άλλη αμαξοστοιχία.

We are currently responding to an incident at Fisherton Tunnel, Salisbury. Officers were called at 6.46pm this evening following reports a train derailed.



We are on scene alongside paramedics and the fire brigade. Further updates will be shared here. pic.twitter.com/oUGY0VttRh — British Transport Police (@BTP) October 31, 2021

Ο μηχανοδηγός έχει παγιδευτεί μέσα στο τρένο, ενώ ένας δημοσιογράφος του BBC ανέφερε ότι υπάρχουν 13 τραυματίες, αλλά κανένας τους δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβάτες έχουν απεγκλωβιστεί.

Critical incident declared as two trains crash outside #Salisbury



All passengers are said to have been evacuated from the trains and injuries are believed to be minor.



50 firefighters are in attendance at the site at Fisherton Tunnel, close to #London Road.



VIDEO: @journal_gem pic.twitter.com/6frs5LBLvF — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 31, 2021

Σύμφωνα με την Independent, η περιοχή που βρίσκεται το τούνελ έχει επηρεαστεί από τις τεράστιες ποσότητες νερού από την καταρρακτώδη βροχή, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν ο καιρός έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό.

Πηγή: skai.gr και ΑΠΕ-ΜΠΕ