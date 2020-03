Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Όποιος κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει συμπτώματα του κορωνοϊού, όσο ήπια και αν είναι, θα πρέπει από την Παρασκευή να μείνει σε απομόνωση στο σπίτι του για περίοδο επτά ημερών.

Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου μετά από τη σύσκεψη της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Όπως εξήγησε ο κ. Τζόνσον και οι αρμόδιοι επιστημονικοί σύμβουλοι που τον πλαισίωσαν, σε απομόνωση θα πρέπει να μείνει όποιος έχει επίμονο βήχα που εμφανίστηκε τώρα ή πυρετό.

Σημείωσε ότι η χώρα περνά πλέον από τη φάση των προσπαθειών συγκράτησης του ιού στα μέτρα για την καθυστέρηση διασποράς του.

The government and NHS have updated the advice on #COVID19.



If you have: a new continuous cough OR high temperature you should stay at home for 7 days.



Read the guidance now:



▶ https://t.co/Fy42KDsBgu pic.twitter.com/p6mMnwYzoH