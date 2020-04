Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Στη σύλληψη ενός ενόπλου άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών προέβη η αστυνομία του Κεντ στη νότια Αγγλία.

Ο άνδρας είχε αρχίσει να πυροβολεί αδιακρίτως από τον τελευταίο όροφο πολυώροφης πολυκατοικίας στο Τσάταμ, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί κοντά σε εμπορικό κέντρο.

Ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει την περιοχή και καλούσαν τους πολίτες να καλυφθούν.

Ο ένοπλος φαίνεται να πυροβολεί σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματίες.

We are currently assisting @KPTacOps with an incident at #Dockside in #Chatham. Numerous roads closures in place and therefore we kindly ask you to stay away from the area. Thank you for understanding in this matter. DC