Εκρήξεις φαίνεται να σημειώθηκαν τη Δευτέρα σε μια πολυσύχναστη αγορά στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ενώ μαύρος καπνός διακρίνεται στον ορίζοντα της πόλης.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και 25 πυροσβέστες στάλθηκαν στο Peckham Levels, έναν πολυώροφο χώρο στάθμευσης που μετατράπηκε σε κοινοτικό κέντρο, αφού ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις το απόγευμα. Το κτίριο εκκενώνεται.



Peckham Levels currently being evacuated due to fire #peckham #peckhamlevels pic.twitter.com/kohddJz1tt