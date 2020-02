Άγρια ιντερνετική επίθεση δέχθηκε μία βουλευτής των Εργατικών, στη Βρετανία λόγω της ενδυματολογικής της επιλογής.

Ειδικότερα, η Τρέισι Μπρέιμπιν βρέθηκε δέχθηκε πηρά απο χρήστες στο twitter επειδή πήγε στη Βουλή των Κοινοτήτων με φόρεμα που άφηνε ακάλυπτο τον ένα ώμο της. Η επίθεση εναντίον της ξεκίνησε όταν ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία της, με το σχόλιο «Είναι αυτό πραγματικά κατάλληλο ένδυμα για το κοινοβούλιο;».

Η ανάρτηση προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, κάποια ιδιαίτερα προσβλητικά. Οι χρήστες του διαδικτύου έγραψαν σχόλια του τύπου «ρίξε ένα ρούχο πάνω σου αγάπη», ενώ κάποια άλλα έλεγαν πως η βουλευτής έμοιαζε με «πορνίδιο» ή «μεθυσμένη».

Η Μπρέιμπιν δεν άφησε αυτή την "επίθεση" ασχολίαστη. Σε μια ανάρτηση της ανέφερε: «Συγγνώμη, δεν έχω τον χρόνο να απαντήσω σε όσους το σχολιάζεται αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν είμαι ξέκ@λο, πορνίδιο, μεθυσμένη, δεν ετοιμάζομαι να θηλάσω, δεν έχω hungover».

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF