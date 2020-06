Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκαν στην περιοχή Φέρμπερι Γκάρντενς, στην πόλη Ρέντινγκ της Αγγλίας.

Όπως μεταδίδει το Sky News, οι αστυνομικές αρχές της πόλης έχουν συλλάβει έναν άνδρα.

Νωρίτερα, βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ της νότιας Αγγλίας, και η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ερευνά αναφορές για το περιστατικό.

Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο σημείο όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος BLACK LIVES MATTER ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ίδιου μέσου, στην επίθεση υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικού χτυπήματος.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τραυματιοφορείς να σπεύδουν στο σημείο και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να αιμορραγούν και να βρίσκονται στο έδαφος, σε ένα πάρκο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο ανεξάρτητα.

Άλλα βίντεο όπως το παρακάτω, που δείχνουν την κινητοποίηση ελικοπτέρων με προσωπικό για παροχή πρώτων βοηθειών, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Breaking: At least 3 dead, 2 injured, after a ‘random’ stabbing in the Forbury Gardens area of Reading, UK. A black lives matter protest took place at the site earlier today, but ended before the incident. A video shows medical helicopters at the scene. pic.twitter.com/n4FVUhpagC

Με ανάρτηση του στο twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την οδύνη του για το συμβάν.

" Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν από τα γεγονότα στο Ρέντινγκ. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών που έσπευσαν στο σημείο", έγραψε συγκεκριμένα.

