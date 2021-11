Ένα μωρό στη Βραζιλία γεννήθηκε με ουρά μήκους 12 εκατοστών που είχε μια μπάλα στην άκρη, με τους επιστήμονες να το αποκαλούν «αληθινή ανθρώπινη ουρά».

Σύμφωνα με το Tribune, οι γιατροί κατάφεραν να την αφαιρέσουν με επιτυχία μετά από επέμβαση.

Το αγοράκι γεννήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Albert Sabin στην πόλη Fortaleza πρόωρα, στις 35 εβδομάδες χωρίς επιπλοκές.

Η χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρει το Journal of Pediatric Surgery Case Reports, δεν είχε επιπλοκές, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ανάρρωση του αγοριού.

A baby boy was born in Brazil with a 12cm-long appendage that had a ball on the end,with scientists calling it "true human tail". Doctors were able to successfully remove the "chain & ball" after surgery. Baby was born at Albert Sabin Children's Hospital in city of Fortaleza.

