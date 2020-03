«Εκατοντάδες» κρατούμενοι, οι περισσότεροι εξ αυτών σε καθεστώς ημιελευθερίας, απέδρασαν από τέσσερις φυλακές της Βραζιλίας χθες Δευτέρα, μία ημέρα πριν τεθεί σε εφαρμογή η αναστολή των προνομίων τους, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Σαν Πάουλου και μετέδωσαν βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Πράξεις «απείθειας» καταγράφηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις φυλακές όπου είναι έγκλειστοι κρατούμενοι με αυτό το καθεστώς, διευκρίνισε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Οι αρχές αποφάσισαν να ακυρώσουν τα προνόμια των κρατουμένων σε καθεστώς ημιελευθερίας, «διότι αφορούσαν πάνω από 34.000 εγκλείστους» και «με την επιστροφή τους» στα σωφρονιστικά καταστήματα «υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να εισαχθεί και να εξαπλωθεί ο κορονοϊός σ’ έναν ευάλωτο πληθυσμό», εξήγησε η διεύθυνση φυλακών της πολιτείας, χωρίς να ανακοινώσει «ακριβή αριθμό» των φυγάδων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης υπολογίζουν ότι οι φυλακισμένοι που απέδρασαν είναι περίπου 1.000. Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει πλήθος κρατούμενων εν μέσω απόπειρας μαζικής απόδρασης.

Hundreds of prisoners have escaped from a prison in São Paulo after they staged a rebellion over Coronavirus restrictions. Multiple prisons are reporting rioting and rebellions #Brazil #Coronavirus pic.twitter.com/FD6hjei6UG