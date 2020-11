Οι πρώτες 120.000 δόσεις του CoronaVac, ενός εμβολίου κατά της COVID-19 που αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρία Sinovac Biotech και υποβάλλεται σε δοκιμές στη Βραζιλία, έφθασαν σήμερα Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, ανέφερε η κυβέρνηση του κρατιδίου.

Οι δόσεις θα αποθηκευθούν σε αποθήκη η τοποθεσία της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί, καθώς η πολιτεία αναμένει έγκριση για χρήση στη Βραζιλία από την εθνική ρυθμιστική αρχή, γνωστή ως Anvisa.

Το φορτίο, που έφθασε σε επτά κοντέινερ-ψυγεία, αποτελεί μέρος μιας παρτίδας έξι εκατομμυρίων δόσεων που εισάγονται από την Κίνα έτοιμες για χρήση τον Ιανουάριο.

Seven active temperature control containers carrying the Chinese #Sinovac experimental #COVID-19 vaccines were loaded onto a #Turkish Cargo aircraft at #Istanbul Airport before departing for #SaoPaulo on Wednesday. pic.twitter.com/rFyZK271oN