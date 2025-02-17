Ένας ασυνήθιστος καύσωνας, ακόμα για τις περιοχές με τροπικό κλίμα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, πλήττει σήμερα τους κατοίκους του Ρίο ντε Τζανέιρο και τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη λίγο πριν από το διάσημο καρναβάλι της.

Το μεσημέρι τοπική ώρα, η μητρόπολη των 6 εκατομμυρίων κατοίκων άγγιξε για πρώτη φορά την τέταρτη βαθμίδα, από συνολικά 5, του συναγερμού για καύσωνα, όπως τις έχουν ορίσει οι δημοτικές αρχές.

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούνιο—και βασίζεται στο επίπεδο της θερμοκρασίας και το ποσοστό υγρασίας, η 4η βαθμίδα χαρακτηρίζεται από έναν «δείκτη πολύ υψηλής θερμοκρασίας», από 40- 44 βαθμούς Κελσίου, που αναμένεται να διατηρηθεί «για τουλάχιστον τρεις συναπτές ημέρες».

Βάσει του πρωτοκόλλου της δημοτικής αρχής, οι Αρχές πρέπει να διαθέσουν για τους πολίτες αίθουσες με κλιματισμό και να εγκαταστήσουν σταθμούς διανομής νερού.

Η πολιτεία του Σάο Πάολο, νότια από εκείνη του Ρίο, τέθηκε επίσης σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας του πρώτου κύματος ζέστης της χρονιάς, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο στο Ρίο ανέρχεται στους 41,8 βαθμούς Κελσίου και καταγράφηκε το 2023, σύμφωνα με τη Ρακέλ Φράνκο, μια μετεωρολόγο του συστήματος "Alerta Rio" της δημοτικής αρχής.

«Περάσαμε μια ακόμη εβδομάδα χωρίς βροχή και οι προβλέψεις για τα τέλη Φεβρουαρίου δεν αναφέρουν πολλές βροχοπτώσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν από τους ξηρότερους Φεβρουάριους στην ιστορία», υπογράμμισε η ίδια.

Πολλές περιοχές της Βραζιλίας πλήττονται από ένα κύμα ζέστης και οι παραλίες ήταν κατάμεστες από κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ρίο, ιδίως στην Κοπακαμπάνα, όπου μία από τις γνωστότερες σχολές σάμπα του καρναβαλιού, η Beija-Flor, ματαίωσε την πρόβα της παρέλασής της, που είχε προγραμματιστεί για χθες.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Πάες, απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο να ακυρωθούν οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού (28η Φεβρουαρίου-8η Μαρτίου), που προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και προσφέρουν εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία.

Στην Κοπακαμπάνα, ο θυρωρός Ρόμπσον Ολιβέιρα τράβηξε μια φωτογραφία από μία δημόσια πινακίδα, όπου αναγραφόταν η θερμοκρασία των 39 βαθμών Κελσίου. «Κάνει πραγματικά πάρα πολλή ζέστη, είναι αφόρητο. Πρέπει να βρέξει για να δροσίσει λίγο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική στις φαβέλες. Στο Μπατό Μους, στο δυτικό Ρίο, κάτοικοι προσπαθούσαν να δροσιστούν με τη βοήθεια λάστιχων κήπου και ένας δημοσιογράφος του AFP είδε έναν ηλικιωμένο να λιποθυμά εξαιτίας του καύσωνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

