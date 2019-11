Tην εγκαταλειμμένη πολυτελή έπαυλη του Έβο Μοράλες στη Βολιβία λεηλάτησαν δεκάδες άτομα. Η έπαυλη του Μοράλες βρίσκεται στην πόλη Κοτσαμπάμπα στην κεντρική Βολιβία σε μια κοιλάδα στις Άνδεις. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, διακρίνονται υβριστικιά συνθήματα κατά του Μοράλες και σπασμένες τζαμαρίες.



Ο Έβο Μοράλες, που παραιτήθηκε την Κυριακή από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβίας, γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι αναχωρεί από τη χώρα για το Μεξικό, η κυβέρνηση του οποίου του προσέφερε πολιτικό άσυλο.

Ο Μοράλες υποχρεώθηκε σε παραίτηση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διεθνείς αντιδράσεις όπως του Βλάντιμιρ Πούτιν, του Αλέξη Τσίπρα και του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα.

