Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε προκάτ μονάδα θεραπείας η οποία είχε στηθεί για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κλινών για ασθενείς με την COVID-19 σε νοσοκομείο στο Τέτοβο.

Όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Βένκο Φίλιπτσε, κατά τον πρώτο απολογισμό έχασαν τη ζωή τους δέκα ασθενείς.

Ten people died in a fire on Wednesday at a hospital treating coronavirus patients in North Macedonia. pic.twitter.com/uMNl9xXVXa