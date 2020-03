Καταρρέει μπροστά στις κάμερες η ιταλίδα νοσοκόμα Φραντσέσκα Ροβάτι η οποία βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» του πολέμου κατά του κορωνοϊού στη γείτονα, όπου έχουν χαθεί εκατοντάδες άνθρωποι.



«To χειρότερο είναι ότι βλέπεις πολύ πόνο, πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι, που είναι μόνοι. Και μπορείς να κάνεις πολύ λίγα πράγματα. Γιατί είσαι εκεί, και καταλαβαίνεις» αναφέρει η Ροβάτι, ξεσπώντας σε κλάματα.



«Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον ιό, δεν προσβάλλονται άτομα συγκεκριμένης ηλικίας. Φυσικά οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι, γιατί είναι πιο εξασθενημένοι. Αλλά βλέπουμε και πολλούς μεσήλικες. Έτσι δεν νιώθω ότι μπορώ να πω σε κάποιον να παραμείνει ήρεμος» προσθέτει.



«Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι γιατί πρέπει να μείνουμε νηφάλιοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αλλά δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε» συμπληρώνει η νοσηλεύτρια.



«Ζούμε σε μια πολύ στρεσογόνα περίοδο γιατί ζούμε μέρα με τη μέρα, έχουμε βάρδιες που έχουν οργανωθεί μέρα με τη μέρα, δεν προχωράμε πέρα από το ποια βάρδια θα έχουμε αύριο… Κι αυτό γιατί ακόμα κι ανάμεσά μας (σ.σ υγειονομικό προσωπικό) μπορεί κάποιοι να βρεθούν θετικοί ή να μη νιώθουν καλά, έτσι πρέπει να προσπαθούμε να εγγυηθούμε υπηρεσίες επί 24ωρο για όλη την εβδομάδα».

'You see a lot of suffering' - #Italian nurse breaks down in tears amid #coronacrisis *EXCLUSIVE* pic.twitter.com/hS77wJKT9g — Ruptly (@Ruptly) March 18, 2020

Πηγή: skai.gr