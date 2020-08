Χιροσίμα και Ναγκασάκι θυμίζει όντως η Βηρυτός μετά τη φονική έκρηξη 2.700 μετρικών τόνων νιτρικής αμμωνίας που ισοπέδωσε μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου με τουλάχιστον 135 νεκρούς 5.000 τραυματίες και δεκάδες αγνοουμένους.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του drone η εικόνα είναι μεταποκαλυπτική. Κτίρια και υποδομές έχουν ισοπεδωθεί στο άλλοτε «Παρίσι της Ανατολής». Στην έκρηξη ισοπεδώθηκαν κυρίες αμέτρητες ζωές, και οι πληγές (ψυχικές, οικονομικές) θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να επουλωθούν.

Widespread destruction could be seen on the streets of #Beirut on Wednesday, in the aftermath of blasts which levelled the city's port, killing at least 135 people and injuring 5,000 more.#BeirutBlasts#Lebanon pic.twitter.com/ZgwntvTFUz