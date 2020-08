Εικόνες και βίντεο χάους κάνουν τον γύρο του κόσμου από το τραγικό συμβάν στην Βηρυτό, αλλά μια συγκεκριμένη φωτογραφία γίνεται θέμα προς συζήτηση για πολλά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το Must, ο φωτορεπόρτερ Bilal Jawich που απαθανάτισε το στιγμιότυπο βρισκόταν στο σπίτι του στα περίχωρα της Βηρυτού, τη στιγμή που ακούστηκαν οι εκρήξεις. Η φωτογραφία που απεικονίζει μια μαία να κρατά στην αγκαλιά της τρία νεογέννητα, τα οποία προσπαθεί να τα σώσει κάνει τον γύρο του κόσμου και συγκινεί.

«Ακολούθησα τον καπνό μέχρι που έφτασα στο λιμάνι της Βηρυτού», δήλωσε στο CNN Arabic, εξηγώντας ότι το επαγγελματικό του ένστικτο, τον οδήγησε στο νοσοκομείο Al Roum στην επαρχία Ashrafieh.

Photo by Lebanese photojournalist Bilal Jawich of a nurse at Beirut Roum hospital maternity ward, cradling 3 newborns and calling for help pic.twitter.com/GWopsPi4Tg