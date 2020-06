Ένας άνδρας που αυτοχαρακτηρίστηκε τοπικός επικεφαλής της ρατσιστικής οργάνωσης Κου Κλουξ Κλαν εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου επειδή έριξε το αυτοκίνητό του εναντίον ανθρώπων που διαδήλωναν ειρηνικά στη Βιρτζίνια μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

“Ο Χάρι Χ. Ρότζερς, 36 ετών, κατηγορείται για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης με δόλο και βανδαλισμό. Μετά τη διεξαγωγή έρευνας ενδέχεται να του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες”, έγραψε στο Twitter η Σάνον Τέιλορ εισαγγελέας της κομητείας Χένρικο της Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ρότζερς οδήγησε σκοπίμως το αυτοκίνητό του μέσα από ένα πλήθος ανθρώπων που έκλειναν έναν δρόμο στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια διαμαρτυρόμενοι για τον φόνο του Φλόιντ. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από το συμβάν.

Σύμφωνα με την Τέιλορ, ο Ρότζερς είναι “κατ’ ομολογία του και όπως καταδεικνύεται από μια περιήγηση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης επικεφαλής της Κου Κλουξ Κλαν, ενώ κάνει προπαγάνδα υπέρ της ιδεολογίας της υπεροχής της λευκής φυλής”.

