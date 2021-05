Βίντεο από επιχείρηση καταστροφής δικτύου σηράγγων και οπλισμού της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός (IDF). Στο βίντεο διακρίνονται μεταξύ άλλων απογείωση ισραηλινών μαχητικών και αλλεπάλληλες εκρήξεις κατά την επίθεση στους παλαιστινιακούς στόχους.



«Ο στόχος: Το δίκτυο σηράγγων ‘Μετρό’ της Χαμάς στη Γάζα. Η επιχείρηση: 160 αεροσκάφη, άρματα μάχης, πυροβολικού και πεζικού κατά μήκος των συνόρων. Χτυπήσαμε 150 στόχους και καταστρέψαμε πολλά χιλιόμετρα του δικτύου ‘Μετρό’ της Χαμάς».



Παράλληλα, ο IDF ανακοίνωσε ότι το ισραηλινό σύστημα εναέριας άμυνας Iron Dome αναχαίτισε ένα UAV της Χαμάς που πέρασε από τη Γάζα στο Ισραήλ, ενώ «τα μαχητικά και αεροσκάφη μας μόλις χτύπησαν αριθμό εγκαταστάσεων εκτόξευσης (ρουκετών) της Χαμάς και σταθμούς παρατήρησης στη Γάζα».

Oι αρχές της Γάζας μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για 115 νεκρούς Παλαιστινίους από τις εχθροπραξίες, μεταξύ αυτών και 27 παιδιά. Οχτώ νεκρούς Ισραηλινούς αναφέρει το Ισραήλ.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c