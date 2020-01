Τον γύρο των social media κάνει το βίντεο με την κόρη του Κόμπι Μπράιαντ να παίζει μπάσκετ φορώντας τακούνια.

Η 13χρονη Τζιάνα «Τζίτζι» Μπράιαντ φαίνεται ότι είχε το ταλέντο του πατέρα της. Στο βίντεο φαίνεται να βάζει καλάθι με μεγάλη ευκολία, φορώντας τα τακούνια της .

Το βίντεο αυτό είχε τραβηχτεί λίγες βδομάδες πριν την συντριβή του ελικοπτέρου που στοίχησε τη ζωή της, του πατέρας της και επτά ακόμα ανθρώπων.

The last video Vanessa Bryant posted of Kobe Bryant’s daughter Gigi was her coming to hoop in heels after a dance she had her dads mamba mentality 💔 @SONTHoops #RIPMamba | #MambaOut pic.twitter.com/jed42jr5O8