Βίντεο που δείχνει Σύρους μαχητές, που μιλάνε σε τοπικές διαλέκτους της Συρίας, να επιβαίνουν σε αεροσκάφος με προορισμό τη Λιβύη ώστε να πολεμήσουν στο πλευρό των δυνάμεων της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) έδωσε στη δημοσιότητα ο ανεπίσημος λογαριασμός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) στο Twitter. Στα πλάνα του βίντεο κάποιοι διακρίνονται να χαμογελούν, ωστόσο άλλοι κρύβουν το πρόσωπό τους για να μη γίνουν γνωστές οι ταυτότητές τους.

Δύο χιλιάδες Σύροι μαχητές έχουν ταξιδέψει από την Τουρκία, ή πρόκειται να φτάσουν σύντομα, για να πολεμήσουν στα πεδία μάχης της Λιβύης, σύμφωνα με συριακές πηγές που επικαλείται ο Guardian.



Οι μαχητές έχουν υπογράψει συμβόλαια για ένα εξάμηνο, απευθείας με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, την οποία υποστηρίζει ο ΟΗΕ, και θα πληρώνονται 2.000 δολάρια (περ. 1780 ευρώ) το μήνα –ένα τεράστιο ποσό σε σύγκριση με τις 450-500 Τουρκικές λίρες (περ. 68-76 ευρώ) το μήνα, που θα έπαιρναν στη Συρία. Μάλιστα, έχει δοθεί σε όλους η υπόσχεση ότι θα αποκτήσουν Τουρκική ιθαγένεια, ένα κίνητρο που η Άγκυρα χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια ως μέσω πειθούς προς μαχητές σε ταξιαρχίες, οι οποίοι πληρώνονται από αυτήν.



Όπως μεταδίδει εξάλλου η ΕΡΤ στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με εσωτερική έκθεση του ΟΗΕ, το προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος θα επισημαίνει την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη και συνεπή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, ενώ θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της οικονομίας και της ασφάλειας.

Video showing #GNA Syrian terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed "National Army," en route to fighting in Libya National Army.@USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya #GNA #LNA #ليبيا #حفتر pic.twitter.com/0ZbVCkPz1l