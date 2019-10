Σφοδρές μάχες γίνονται στην συριακή πόλη Ρας αλ Αϊν κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα ανάμεσα στις τουρκικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές.

Σε βίντεο που ανέβασε στο twitter o δημοσιογράφος της Voice of America, Μουτλού Τσιβιρόγλου εμφανίζονται Κούρδοι μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) να προσπαθούν εν μέσω μάχης να σώσουν τραυματίες συντρόφους τους.

Σε άλλο βίντεο του ίδιου δημοσιογράφου φαίνονται Κούρδοι μαχητές, ανάμεσα τους και μία από τις γυναίκες μαχήτριες Των Γυναικείων Δυνάμεων Προστασίας (YPJ), να ανοίγουν πυρ κατά των τουρκικών δυμάμεων.



Amidst the intense fighting in Serêkanîyê (Ras al-Ain), an SDF fighters is trying to help wounded fellow fighter pic.twitter.com/5FmEgx43Xl