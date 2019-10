Κούρδοι της Συρίας εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας εκτοξεύοντας εναντίον τους πατάτες, ανέφεραν κουρδικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης δείχνει Κούρδους να πετούν πατάτες σε αμερικανική φάλαγγα καθώς αυτή περνάει από μια περιοχή στο Καμισλί.

#Kurdish residents in the city of Qamishli block the path of the American forces withdrawing from northern #Syria and throw tomatoes at them following President Trump's order for the #US soldiers to retreat from the region - ANHA pic.twitter.com/PB513uC8ft