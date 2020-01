Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφορεί με αεροπλάνο που άδειασε τα καύσιμά του πάνω από κατοικημένες περιοχές στο Λος Άντζελες, καθώς όπως ενημέρωσαν οι πιλότοι αντιμετώπιζαν μηχανική βλάβη.

Το αεροπλάνο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο άδειασε τα καύσιμά του πάνω από πέντε δημοτικά σχολεία και ένα γυμνάσιο με αποτέλεσμα να πέσουν στα κεφάλια μαθητών.

"Why is it so low?" Video shows a Delta plane dumping jet fuel over at least three Southern California schools as it returns to Los Angeles International Airport for an emergency landing; all injuries have been declared minor, authorities say https://t.co/3CKBmsg3Af pic.twitter.com/7pazLmP607