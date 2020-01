Τη σεισμική δόνηση εντάσεως 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία, στην επαρχία Ελαζίγ, κατέγραψαν κάτοικοι σε βίντεο.

Δείτε τα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού.

📹 | #BREAKING



6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara



The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG