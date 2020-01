Στη δημοσιότητα έχει έρθει βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους τύπου Boeing της Ukraine International τα ξημερώματα της Τετάρτης, έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

Ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος ήταν οι 167 επιβάτες και τα εννέα μέλη πληρώματος να χάσουν την ζωή τους ενώ σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές αιτία της συντριβής φαίνεται να είναι τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο αεροσκάφος με το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος να απορρίπτεται.

A Ukrainian airliner with at least 170 on board crashed near Tehran’s Imam Khomeini airport early this morning.



Authorities say there are no survivors. pic.twitter.com/lGj454H6AJ