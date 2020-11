Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς και πολλούς τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Βιέννης και στόχο τη μεγαλύτερη συναγωγή της πόλης. Υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς και σε άλλα σημεία, με τα τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα kronen Zeitung ο δράστης αυτοκτόνησε ανατινάζοντας ζώνη με εκρηκτικά. Ωστόσο η αστυνομία πιστεύει πως δεν έδρασε μόνος του καθώς επιθέσεις εκδηλώθηκαν και σε άλλα σημεία της πόλης, με τις αρχές να πιστεύουν πως έως και 7 τρομοκράτες είναι διασκορπισμένοι μέσα στην πόλη.

Την πληροφορία για πολλούς δράστες επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF, λέγοντας ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα, ένας αστυνομικός φρουρός στη συναγωγή πυροβολήθηκε και η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Δείτε βίντεο με τον δράστη ζωσμένο με εκρηκτικά πριν χτυπήσει τη συναγωγή

Video shows one of the multiple #Vienna terrorists who have now killed at least 7. pic.twitter.com/qpTa2sBLzh