Στο διαδίκτυο ανέβηκε βίντεο-σοκ από την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη. Στο βίντεο φαίνεται ένας εκ των τρομοκρατών να συναντά κάποιον τυχαίο περαστικό χωρίς να διστάζει να γυρίσει και να τον εκτελέσει εν ψυχρώ, πριν γίνει «καπνός».

Προσοχή - σκληρές εικόνες

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK