Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Εξιτήριο από το νοσοκομείο St Thomas' του Λονδίνου έλαβε μετά από σχεδόν μία εβδομάδα νοσηλείας ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής λόγω επίμονων συμπτωμάτων του κορωνοϊού στον οποίο είχε διαγνωστεί θετικός δέκα ημέρες νωρίτερα. Το βράδυ της Δευτέρας είχε εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παρέμεινε για τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο κ. Τζόνσον δε θα επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του, αλλά θα συνεχίσει την ανάρρωσή του στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέκερς, έξω από το Λονδίνο.

«Ο πρωθυπουργός επιθυμεί να ευχαρίστησις όλους στο St Thomas' για την εξαίρετη φροντίδα που έλαβε. Όλες οι σκέψεις του είναι με εκείνους που έχουν επηρεαστεί από αυτή τη ασθένεια», προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Τζόνσον έγραψε, επίσης, σε μία ανάρτησή του στο Twitter: «Είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να εκφράσω ότι χρωστάω στο προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας, που μου έσωσε τη ζωή».

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5