Σε ένα SUV επιβιβάστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ για να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείου οπού νοσηλεύεται με κορωνοϊό.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ίσως να πάρει εξιτήριο ακόμη και σήμερα Δευτέρα, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του έχει καλυτερεύσει με αποτέλεσμα ο Τραμπ να θελήσει να προβεί σε μια μικρή έκπληξη στους Αμερικανούς πολίτες («πατριώτες» τους αποκάλεσε) σε νέο μήνυμά του, βγαίνοντας για λίγο από το Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Το απόγευμα της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβιβάστηκε σε ένα SUV για να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείου οπού νοσηλεύεται με κορωνοϊό. Η ιατρική ομάδα του είχε επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα του μειώθηκε ξαφνικά δύο φορές τις τελευταίες ημέρες.

Την μικρή βόλτα του έξω από το Walter Reed είχε προαναγγείλει σε νέο βίντεο που ανέβασε μέσα από το στρατιωτικό νοσοκομείο, οπού συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος στο μήνυμά του πλέκει το εγκώμιο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό λέγοντας ότι «είναι εκπληκτικό και τους ευχαριστώ», ενώ συνεχίζοντας ενημέρωσε πως πρόκειται να κάνει μία «επίσκεψη που θα είναι έκπληξη» σύντομα, κάνοντας αναφορά σε «πατριώτες» που είναι στους δρόμους με σημαίες του Τραμπ.

President Trump looks to be in great health! pic.twitter.com/f1rMfs8Ets