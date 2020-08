Ο Πάλμερστον, ο γάτος ο οποίος ζει 4,5 χρόνια στο Φόρεϊν Όφις, συνταξιοδοτείται... Εγκαταλείπει την κατοικία του στο Λονδίνο για να εγκατασταθεί στην εξοχή δίνοντας τέλος στις υπηρεσίες εξόντωσης ποντικών που προσέφερε το διάστημα αυτό στους διπλωμάτες.

Γράφοντας στους περισσότερους από 100.000 ακολούθους του στον λογαριασμό του στο Twitter, ο μαυρόασπρος κεραμιδόγατος, ο οποίος κάποτε ζούσε στο καταφύγιο σκύλων και γάτων του Μπάτερσι, λέει ότι θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο πλέον χαλαρά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

"Απόλαυσα το σκαρφάλωμα δέντρων και τις περιπολίες στα χωράφια γύρω από το νέο μου σπίτι στην εξοχή", έγραψε προς τον ανώτερο δημόσιο υπάλληλο του Φόρεϊν Όφις, τον Σάιμον ΜακΝτόναλντ, αφήνοντας το αποτύπωμα και των δύο μπροστινών του ποδιών.

"Θα μου λείψει να ακούω τα βήματα ενός πρέσβη και να τρέχω στην κρυψώνα μου για να δω ποιος είναι".

Δεν αναμένεται πάντως ανασχηματισμός καθώς ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, παραμένει εκεί, ενώ ο Γκλάντστοουν διατηρεί την θέση του στο υπουργείο Οικονομικών.

