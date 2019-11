Μια συλλογή εμβληματικών φωτογραφιών νεαρών στρατιωτών των δυτικών συμμάχων, της Ρωσίας και της Ανατολικής Γερμανίας που φυλούσαν το λεγόμενο Checkpoint Charlie του Βερολίνου παρουσιάστηκε την Παρασκευή σε μια γκαλερί στο Βερολίνο πριν από τη δημοπρασία τους την ερχόμενη εβδομάδα. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από το γερμανό φωτογράφο Frank Thiel το 1994, πέντε χρόνια μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και από τότε έγιναν ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο για την πόλη.



«Ο Frank Thiel, ένας καλλιτέχνης της φωτογραφίας από την πρώην ΛΔΓ, αποφάσισε, μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, να φωτογραφίσει τους χαμηλόβαθμους στρατιώτες των προστάτιδων δυνάμεων της Γερμανίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σχεδόν συστηματικά, σχεδόν εγκυκλοπαιδικά», δήλωσε ο ειδικός του γραφείου δημοπρασιών Grisebach Dr. Stefan Koerner.



Το Checkpoint Charlie ήταν η γνωστότερη από τις διαβάσεις από το Ανατολικό στο Δυτικό Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Εκτός από τις δύο φωτογραφίες που κοσμούσαν το τουριστικό αξιοθέατο, η δημοπρασία περιλαμβάνει και άλλες φωτογραφίες βρετανών, γαλλικών, αμερικανικών και σοβιετικών στρατιωτών. Η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού για τις συνολικά 12 φωτογραφίες είναι 90.000 ευρώ.



