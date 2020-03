Οι κάτοικοι της Βενετίας παρατήρησαν ένα απρόσμενο επακόλουθο στα κανάλια της πόλης μετά την κρατική οδηγία να παραμείνουν σπίτια τους, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Το νερό στα κανάλια της πόλης φαίνεται να έχει καθαρίσει μετά από πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί ακόμα και ψάρια, όπως φαίνεται στο βίντεο που μετέδωσε και το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων BBC.

Ο αποκλεισμός λόγω κορωνοϊού έχει αφήσει τους δρόμους της Βενετίας έρημους από κόσμο, και η δραστική μείωση της κυκλοφορίας στα κανάλια, που δεν διασχίζονται πια από γόνδολες, σημαίνει ότι τα ιζήματα κατακάθισαν, κάνοντας το νερό πιο διαυγές.

