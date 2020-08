Στο πλευρό της Ελλάδας τάχθηκε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Συμφωνία που ενισχύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε την πρόσφατη υπογραφή της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ παράλληλα κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ελλάδος ενάντια στις προσπάθειες υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία.

«Χαίρομαι που βλέπω ότι η Ελλάδα συνεργάστηκε με την Αίγυπτο, για να παράξει μια νόμιμη συμφωνία που ενισχύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», επισήμανε ο κ. Βέμπερ με ανάρτησή του στο twitter.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ελλάδας ενάντια στις τουρκικές προσπάθειες υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου στην περιοχή», συμπλήρωσε, ενώ έδωσε τα εύσημα για τη συμφωνία στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Good to see Greece worked with Egypt, to produce a legal agreement that enhances peace and stability in the #EastMed. The EU should stand firmly with Greece against Turkish attempts to undermine international law in the region. Good work @kmitsotakis! https://t.co/lOioube99z