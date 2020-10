Το μήνυμα «δεν πάει άλλο» και ότι οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία, στέλνει σήμερα μέσω Twitter ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ. Στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από σύνδεσμο που παραπέμπει στη συνέντευξή του στο Euronews, προτρέπει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την οικονομική δύναμη της για να το πράξει.

«Δεν πάει άλλο. Χρειαζόμαστε δράση, όχι άλλα λόγια κατά του Ερντογάν και των αμέτρητων προκλήσεων του. Δεν πρόκειται για ελληνικό, κυπριακό ή γαλλικό ζήτημα, αλλά για ευρωπαϊκό. Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία. Ας χρησιμοποιήσουμε την οικονομική δύναμη της ΕΕ για να το πράξουμε» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Enough is enough. We need action, no more words against #Erdogan and his countless provocations. This is not a Greek, Cypriot or a French issue, it is a European one. EU leaders should #SanctionTurkey. Let's use the EU's economic power to do so #EUCO https://t.co/mnc1dWsUXl