Αναφορές για ρίψη ρουκετών κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία του Ιράκ στη Βαγδάτη έκαναν πηγές ασφαλείας.

Τουλάχιστον τέσσερις ρουκέτες έπληξαν σήμερα το απόγευμα την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του AFP πρόκειται για πέντε ρουκέτες που έπεσαν κοντά στο κτίριο.

Δεν έχει γίνει αναφορά για θύματα ή υλικές ζημιές.

Υπενθυμίζεται πως στις 21-1 κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, στην Πράσινη Ζώνη στην Βαγδάτη, έπεσαν 3 ρουκέτες όπως τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς να αναφέρουν τυχόν θύματα.

Από τα τέλη Οκτωβρίου, δεκάδες ρουκέτες έχουν στοχεύσει Αμερικανούς στρατιώτες και διπλωμάτες στο Ιράκ, κυρίως μέσα στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές, ωστόσο πολλές έχουν αποδοθεί από την Ουάσινγκτον σε φιλο-ιρανικές παρατάξεις.

