Τα δυο παιδιά του Ιταλού φυσικού Τζόρτζιο Παρίζι, στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, παρουσίασαν στην εφημερίδα La Repubblica άγνωστες πτυχές της ζωής του πατέρα τους.



Οι Λορέντσο και Λεονάρντο Παρίζι αποκάλυψαν ότι «για να χαλαρώνει, ο Τζόρτζιο Παρίζι ακούει ελληνική μουσική και, ειδικότερα, ότι του αρέσουν οι ελληνικοί νησιώτικοι χοροί».

Παράλληλα, αναφέρουν ότι ο πατέρας τους ανέκαθεν τούς έλεγε να τους χαρακτηρίζει-πάνω απ' όλα- περιέργεια για τη ζωή και να βιώνουν όσες περισσότερες εμπειρίες γίνεται.



"It will take me a few days to answer all the phone calls that I had today."



Physics laureate Giorgio Parisi talks to us following the announcement of his #NobelPrize in Physics. pic.twitter.com/S2UrIMRzGy