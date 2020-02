Μπορεί να μη φορούν όλοι οι ήρωες στολή, αλλά μπορούν να σπρώχνουν καρότσια του σουπερμάρκετ.

Ένα εκπληκτικό βίντεο από την αστυνομία του Πιτς Τρι της Τζόρτζια, που κάνει το γύρο του διαδικτύου της τελευταίες μέρες, δείχνει έναν άγνωστο να σπρώχνει καρότσι του σουπερμάρκετ για να σταματήσει ληστή που προσπαθούσε να διαφύγει.

Police in Peachtree City, Georgia, released footage that showed a shopper who used a cart to help them take down a shoplifting suspect. pic.twitter.com/kTi8FDJanl