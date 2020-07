Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «πολύ θετικά νέα» τα στοιχεία από την κλινική δοκιμή του εμβολίου της εταιρείας AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα.

«Αυτά είναι πολύ θετικά νέα. Ένα τεράστιο μπράβο στους λαμπρούς, παγκοσμίως κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές μας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός, δίνοντας και μια παραπομπή στη μελέτη αυτή για το εμβόλιο κατά της Covid-19.

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί και θα χρειαστεί (να γίνουν) περαιτέρω δοκιμές. Αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

This is very positive news. A huge well done to our brilliant, world-leading scientists & researchers at @UniofOxford.

There are no guarantees, we’re not there yet & further trials will be necessary - but this is an important step in the right direction.https://t.co/PRUTu8rlPF