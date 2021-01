Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού που εντοπίστηκε αρχικά στη ΝΑ Αγγλία είναι εκτός από πιο μεταδοτικό πιθανώς και κατά περίπου 30% πιο θανατηφόρο από την αρχική μορφή του ιού, ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Τζόνσον είπε πως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι το νέο στέλεχος «ίσως συνδέεται με μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας».

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς εξήγησε ότι το στέλεχος μεταδίδεται κατά 30% έως 70% πιο γρήγορα σε όλες τις ηλικίες.

“All current evidence continues to show that both the vaccines we’re currently using remain effective both against the old variant and this new variant”



UK Prime Minister Boris Johnson says “we remain on track” with Covid vaccine programmehttps://t.co/81J60tg1dO pic.twitter.com/f29m4O4hRc