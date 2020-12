Πριν από 40 χρόνια, στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, ο Τζον Λένον, το εμβληματικό «σκαθάρι» έπεσε νεκρός καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στο κτίριο Ντακότα της Νέας Υόρκης. Ο Τομ Μπρουκ ήταν ο πρώτος Βρετανός δημοσιογράφος που έφτασε στο σημείο του εγκλήματος και μετέδωσε τη δραματική είδηση. Τώρα, περιγράφει πως ακόμη τον στοιχειώνει ο θάνατος του Λένον.

Tuesday marks the 40th anniversary of the death of John Lennon - as a young journalist newly settled in NYC I covered it for the BBC. It still haunts me - you can check out my personal reflections on the night on BBC World News and the BBC's News Channel this weekend pic.twitter.com/ZFpQ7ciiph