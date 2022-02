Δύο Τυνήσιες Influencers του Tik-Tok προκάλεσαν οργή στη χώρα τους μετά τα βίντεο που ανέβασαν στα social media, από τη μια να ταξιδεύουν μαζί με παράνομους μετανάστες σε βάρκα στη Μεσόγειο και στη συνέχεια να μοιράζονται εικόνες από τις βόλτες τους με ακριβά αυτοκίνητα στον Πύργο του Άιφελ.

Η Chaima Ben Mahmoude, 21 ετών, ανέβασε βίντεο από τη γεμάτη με μετανάστες βάρκα, περνώντας από την Τυνησία στην Ιταλία —που κοστίζει πάνω από 1.000 λίρες— με τον αρραβωνιαστικό της. Σε αυτό, χαμογελά μαζί με άλλους 23 μετανάστες ενώ χορεύει ραπ μουσική στο φαινομενικά ανέμελο ταξίδι της στη Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Μεσόγειος είναι η πιο θανατηφόρα μεταναστευτική οδός στον κόσμο, με περισσότερους από 17.000 θανάτους και εξαφανίσεις να έχουν καταγραφεί από το 2014.

Όπως γράφει και η Daily Mail, χιλιάδες πρόσφυγες αναγκάζονται να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια.

Η Ben Mahmoude - η οποία έχει σχεδόν 140.000 ακολούθους στο Tik-Tok - ισχυρίστηκε ότι «αναγκάστηκε» να κάνει το ταξίδι των 117 μιλίων (188 χλμ) επειδή έβγαζε μόνο 90 ​​λίρες το μήνα από το κομμωτήριο στην Τυνησία.

Ένα μήνα νωρίτερα, η Sabee al Saidi, 18, δημοσίευσε μια παρόμοια φωτογραφία της φορώντας έντονο ροζ κραγιόν καθώς πόζαρε πάνω στην ξύλινη βάρκα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ormai siamo alla sponsorizzazione dell'immigrazione clandestina verso l'Italia pure la influencer tunisina Sabee al Saidi seguitissima sui social ci si mette ora è a Lampedusa in quarantena. Dopo lo sbarco con il cane, il Turista per sempre e la pecora beh! andiamo venite tutti! pic.twitter.com/6KWDAOdMBD

Και οι δύο προσγειώθηκαν στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας και στη συνέχεια ταξίδεψαν σε ευρωπαϊκές πόλεις, βγάζοντας selfie δίπλα στον Πύργο του Άιφελ, τα οποία είδαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και το AP.

Οι δύο γυναίκες έχουν πυροδοτήσει αντιδράσεις με τις αναρτήσεις τους με τους Τυνήσιους πίσω στην πατρίδα τους να τις επικρίνουν ότι «ωραιοποιούν» ένα ταξίδι που αφήνει χιλιάδες νεκρούς κάθε χρόνο.

Η Αl Saidi δημοσίευσε ένα δεύτερο βίντεο τον Νοέμβριο μετά τις αντιδράσεις που επέμενε ότι έπρεπε να φύγει από την Τυνησία λόγω «δύσκολων κοινωνικών συνθηκών», προσθέτοντας ότι δεν ενθάρρυνε άλλους να την αντιγράψουν.

Sabee Al Saidi, influencer tunisina, è tra i 63.062clandestini sbarcati in Italia quest’anno. È approdata 3settimane fa illegalmente ed eccola sorridente in Italia e gioconda sul barcone carico di migranti definiti “profughi”dalla sinistra. E noi non dovremmo sentirci beffati? pic.twitter.com/jwEs2kAZFZ