Συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ για κατάπαυση πυρό πέντε ημερών στη Συρία ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ερντογάν συμφώνησε να «παγώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για 120 ώρες» προκειμένου να επιτρέψει στις ΗΠΑ να διευκολύνει την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων του YPG από την συνοριακή γραμμή.

Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε ο Πενς, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τερματιστεί όταν η απόσυρση ολοκληρωθεί.

Τη συμφωνία Ουάσιγκτον - Άγκυρας, προανήγγειλε λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter.

«Σπουδαία νέα από την Τουρκία. Σε λίγο θα ξεκινήσει συνέντευξη Τύπου του αντιπροέδρου και του Πομπέο. Σε ευχαριστώ Ταγίπ Ερντογάν. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν!», έγραψε ο Τραμπ.

