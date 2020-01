Την έντονη αντίδραση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε το σκίσιμο μιας χάρτινης τουρκικής σημαίας στο ευρωκοινοβούλιο από τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και ανεξάρτητο πλεόν ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγό.

Σε μήνυμά του στο twitter o Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτά τα ρατσιστικά μυαλά γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς συνθλίβουμε και πετάμε στη θάλασσα αυτούς που τολμούν να επιτίθενται στην ένδοξη σημαία μας. Τα κακομαθημένα παιδιά και οι ρατσιστές της Ευρώπης θα πρέπει να μάθουν ποια είναι η θέση τους. Η Ευρώπη πρέπει να βάλει ένα τέλος στον ρατσισμό και την εχθρότητα απέναντι στο Ισλάμ. Κανείς δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει ότι η σημαία μας θα συνεχίσει να κυματίζει για πάντα με υπερηφάνεια. Αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει μέτρα εναντίον αυτού του γελωτοποιού».

These racist minds know better than anybody how we crash and kick out to the sea those who dare attack our glorious flag. Europe's spoiled and racist children should know their place. Europe must put an end to racism and animosity against Islam.