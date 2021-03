“Τρίζουν τα δόντια” οι ΗΠΑ στη Γερμανία για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν διεμήνυσε στον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας πως οι κυρώσεις εναντίον του αγωγού είναι μια “πραγματική πιθανότητα” και πως δεν υπάρχει "καμία ασάφεια" στην αμερικανική εναντίωση στην κατασκευή του.

Το Βερολίνο ευελπιστεί πως η νέα αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν θα ακολουθήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση στο σχέδιο για τη μεταφορά ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, επειδή ο αγωγός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχουν δηλώσει αξιωματούχοι και διπλωμάτες στο πρακτορείο Reuters.

Επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες του Μπάιντεν για τον αγωγό από τη Ρωσία στη Γερμανία, ο Μπλίνκεν δήλωσε πως είπε στον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών χθες, Τρίτη, σε ιδιωτική συνάντηση που είχαν πως οι εταιρίες που εμπλέκονται στο σχέδιο κινδυνεύουν με κυρώσεις, ιδιαίτερα τώρα που η κατασκευή μπορεί να ολοκληρωθεί.

"Κατέστησα σαφές πως οι εταιρίες που εμπλέκονται στην κατασκευή του αγωγού κινδυνεύουν με κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Ο αγωγός χωρίζει την Ευρώπη, εκθέτει την Ουκρανία και την κεντρική Ευρώπη σε ρωσική χειραγώγηση και καταναγκασμό, αντιτίθεται στους ενεργειακούς στόχους της ίδιας της Ευρώπης", είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου.

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει πως ο Nord Stream 2, μια κοινοπραξία 11 δισεκ. δολαρίων της οποίας ηγείται η ρωσική κρατική εταιρία ενέργειας Gazprom, είναι ένα εμπορικό σχέδιο, αλλά κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν εναντιωθεί στο σχέδιο και η Ευρώπη έχει δεσμευθεί να μειώσει την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία.

