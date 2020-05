«To Twitter δεν κάνει τίποτε για όλα τα ψέματα και την προπαγάνδα που ερχονται από την Κίνα ή για το Ριζοσπαστικό Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Εχουν στοχοποιήσει τους Ρεπουμπλικανούς, τους Συντηρητικούς και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παράγραφος 230 πρέπει να ανακληθεί από το Κονγκρέσο. Μέχρι τότε, θα υπάρξει ρύθμιση», έγραψε στον λογαριαμό του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!